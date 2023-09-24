استعراض تجربة سلطنة عمان فـي التحول الرقمي للانتخابات

مسقط ـ العُمانية: اطَّلع وفد من وزارة الداخلية بدولة قطر الشقيقة أمس على تجربة سلطنة عُمان في التحوُّل الرقمي للانتخابات، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها وتستمر مدة يومين. وقدَّم عدد من المختصين بالوزارة عرضًا مرئيًّا شاملًا عن التحوُّل الرقمي للانتخابات تعرَّفوا من خلاله على مراحل العملية الانتخابية، والسجل الانتخابي، إلى جانب محطَّات تطويرية في تقديم القيد ونقل القيد، وأتمتة الخدمات الانتخابية، وتطور طُرق التصويت، وآليَّة الفرز.

كما تناول العرض التطور التشريعي لانتخاب أعضاء مجلس الشورى وما يحتويه قانون الانتخاب من أحكام وتعريفات، واللجان التي تُشكّل بموجب هذا القانون، إلى جانب استعراض الخدمات الانتخابية بتطبيق «انتخاب» كخدمة التسجيل بالسجل الانتخابي، ونقل القيد والتظلم على ناخب، والخدمات الخاصة بالمرشحين، وخدمات المشاركة المجتمعية بالتطبيق المتمثلة بالساحة الحوارية وخدمة «صفحتي». وتطرّق العرض المرئي أيضًا إلى التصويت عن بُعد عبر تطبيق «أنتخب»، وهو تطبيق مخصَّص للتصويت، يتميَّز بسهولة استخدامه وسرعة أدائه، ويُعد نقلة نوعية وتحوُّلًا رقميًّا في الجانب الانتخابي، كما أنَّه مزوَّدٌ بالذكاء الاصطناعي.

وتعرَّف الوفد على الإدارة العملية الانتخابية إعلاميًّا ودَوْرها في تعزيز التواصل الذي يهدف إلى إيجاد قنوات اتصال آمنة بين المؤسسة والمجتمع المحلِّي مستخدمةً مختلف الأدوات والوسائل وقنوات الاتصال للتعريف بالخدمات الانتخابية إعلاميًّا. ترأس الوفد القطري العقيد جمعة بن علي البوعينين مساعد مدير إدارة الجنسية ووثائق السفر، وعضوية كلٍّ من: المقدم مبارك بن علي بن ماجد مساعد إدارة الانتخابات، والرائد محمد بن علي الكواري من الإدارة العامة لنظم المعلومات.