مسقط ـ العُمانية: استقبل اللواء الركن بحري علي بن عبد الله الشيدي آمر كلِّية الدفاع الوطني بأكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية أمس بمعسكر بيت الفلج البروفيسور آكيو تاكاهارا كبير مستشاري الأبحاث بمعهد جاكا أوجاتا ساداكو للسلام والتنمية باليابان. تم خلال المقابلة مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر المقابلة العميد الركن عبد الله بن حمد الحارثي مساعد آمر كلِّية الدفاع الوطني، والعميد الركن منصور بن علي العامري مدير عام البرامج والتوجيه الاستراتيجي بالكلِّية. وألقى كبير مستشاري الأبحاث بمعهد جاكا أوجاتا ساداكو للسلام والتنمية الياباني محاضرة بعنوان (الدبلوماسية اليابانية وسياستها الأمنية) تطرق فيها إلى التأثيرات الاقتصادية والثقافية والأحداث الراهنة.

كانت هذه تفاصيل خبر آمر كلية الدفاع الوطني يستقبل مسؤولا يابانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.