ملتقى خليجي يناقش أهمية التحول الرقمي فـي القضايا الاجتماعية

صلالة ـ العُمانية: بحث المؤتمر الخليجي الثالث للتحوُّل الرقمي والقضايا الاجتماعية المعاصرة في مدينة صلالة إبراز أهمية التحوُّل الرقمي في القضايا الاجتماعية ودراسة أبعاد المشكلات الاجتماعية التي أفرزها التحوُّل الرقمي وأثر ذلك على المجتمع. وتناول المؤتمر الذي بدأت أعماله أمس بجامعة ظفار بعنوان «التحوُّل الرقمي والقضايا الاجتماعية المعاصرة – تحدِّيات… ورؤى نحو المستقبل» التغير الثقافي والتكنولوجي في المجتمع الرقمي إلى جانب عرض خبرات محلية عربية ودولية في مجال التحوُّل الرقمي والمسؤولية الاجتماعية. ويتضمن المؤتمر الذي يستمر يومين أربعة محاور رئيسة وهي: محور القضايا الاجتماعية المعاصرة في ظل التحوُّل الرقمي ومحور التحوُّل الرقمي وأولويات التنمية المستدامة إلى جانب محور التحوُّل الرقمي والمسؤولية الاجتماعية ومحور البحث العلمي في عصر التحوُّلات الرقمية. رعى افتتاح المؤتمر سعادة الشيخ محمد بن سيف البوسعيدي والي ولاية صلالة بحضور عدد من الأكاديميين وطلبة الجامعة والعاملين في المؤسسات الحكومية والخاصة والخبراء والباحثين والمهتمين بالعمل الاجتماعي.

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