سلطنة عمان تترأس اجتماع مساعدي النواب العموم والمدعين العامين بدول التعاون

مسقط ـ العُمانية: ترأَّست سلطنة عُمان ـ ممثَّلةً بالادعاء العام ـ أمس الاجتماع الـ14 لأصحاب السعادة مساعدي النواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر الاتصال المرئي. واستعرض الاجتماع مشروع قواعد حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق، ومشروع قواعد السداد الفوري في الجرائم ذات الطابع المالي والعقوبات المالية، ومشروع وثيقة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في أعمال النيابة العامة والادعاء العام.

كما تطرق الاجتماع إلى تجارب النيابات العامة والادعاء العام بدول المجلس، والمرشحين لنيل جائزة حامد العثمان – التميز- من أعضاء النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وفي ختام الاجتماع تقرر رفع التوصيات المتفق عليها إلى أصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدعين العامين في اجتماعهم المقرر عقده في 16 أكتوبر القادم بمسقط. ترأَّس أعمال الاجتماع الدكتور أحمد بن سعيد الشكيلي مساعد المدعي العام.

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