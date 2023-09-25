وزير المكتب السلطاني يستقبل أمين عام مجلس الأمن الروسي

مسقط ـ العُمانية: استقبل معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السُّلطاني أمس معالي نيكولاي باتروشيف أمين عام مجلس الأمن لروسيا الاتحادية والوفد المرافق له، وذلك في إطار ما توليه سلطنة عُمان من اهتمام بشأن القضايا الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية. في بداية المقابلة رحَّب معالي الفريق أول وزير المكتب السُّلطاني بمعالي الضيف مؤكدًا عُمق العلاقات الثنائية، وما شهدته من تطور في العديد من مجالات الاهتمام الذي توليه القيادتان في البلدين الصديقين. من جانبه أبدى أمين عام مجلس الأمن لروسيا الاتحادية تقديره لمواقف سلطنة عُمان تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية وأدوارها الفاعلة في حلحلة هذه القضايا. كما تم خلال المقابلة استعراض مسيرة العلاقات التي تربط سلطنة عُمان بروسيا الاتحادية في كافة المجالات وسُبل تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة، إلى جانب التطرق إلى عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك. حضر المقابلة سعادة سفير روسيا الاتحادية المعتمد لدى سلطنة عُمان.

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