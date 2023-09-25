«الشورى» يشارك فـي اجتماع يناقش تداعيات التغير المناخي

مسقط ـ «الخليج 365» :

شارك سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى في اجتماع اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والذي عقد أمس عبر الاتصال المرئي. وتطرَّق الاجتماع الذي يأتي بدعوة من معالي إبراهيم بوغالي رئيس اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ورئيس المجلس الشعبي الوطني بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، إلى مناقشة عدد من القضايا بالغة الأهمية والتي تلامس العالم الإسلامي منها تكرار حرق المصحف الشريف، وإيجاد حل لمنع مثل هذه الممارسات الشنيعة التي لا يمكن قَبولها بأيِّ مبرر. من جانب آخر، ناقش الاجتماع تداعيات التغيُّر المناخي والتضامن الإسلامي لمواجهته.

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