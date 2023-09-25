نيودلهي ـ «الخليج 365» :

شاركت سلطنة عُمان ـ ممثَّلةً باللجنة العُمانية لحقوق الإنسان ـ في الاجتماع السنوي الثامن والعشرين لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ للمؤسَّسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمؤتمر المصاحب لهُ، والذي عقد بالتعاون بين منتدى آسيا والمحيط الهادئ والمؤسَّسة الوطنية لحقوق الإنسان في الهند؛ وذلك في العاصمة الهندية نيودلهي. تمَّ خلال الاجتماع مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، واستعراض ومناقشة تقرير اللجنة الفرعية الخاصة باعتماد المؤسَّسات الوطنية الأعضاء في المنتدى، وعرض جهود وأعمال التحالف العالمي للمؤسَّسات الوطنية لحقوق الإنسان لدعم المؤسَّسات الأعضاء من المنطقة، وجهود المفوضية السَّامية لحقوق الإنسان في دعم المؤسَّسات الوطنية لحقوق الإنسان، وجهودها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بشكل عام.

مثَّل اللجنة وفد برئاسة الشيخ الدكتور هلال بن سعيد الشيذاني، رئيس لجنة العلاقات والمنظَّمات الدولية باللجنة، وعضوية عايدة بنت شامس الهاشمية عضوة اللجنة وإيمان بنت خالد السعيدية رئيسة قِسم العلاقات الدولية، وسليمان بن داود الحمداني من دائرة تقنية المعلومات باللجنة العُمانية لحقوق الإنسان.

كانت هذه تفاصيل خبر سلطنة عُمان تشارك فـي منتدى آسيا والمحيط الهادئ للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.