برنامج تدريبي لتمكين أسر الضمان الاجتماعي وذوي الدخل المحدود بعبري

عبري ـ من سعيد بن علي الغافري: نظمت دائرة التنمية الاسرية التابعة للمديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظة الظاهرة برنامج تدريبي لأسر وأفراد الضمان الاجتماعي وذوي الدخل المحدود والاشخاص ذوي الاعاقة على مدى يومين يأتي ضمن برنامج (تمكين) الاقتصادي وبالتعاون مع هيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكلية المهنية بعبري بحضور سلطان بن قيس العبري مدير عام المديرية العامة للتنمية الاجتماعية بالمحافظة .

شمل البرنامج تدريب الفئة المستهدفة حول كيفية اعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع الذي قدمه محمد بن سعيد المجرفي أخصائي تمويل واستثمار وأحمد بن حارب الهنائي اخصائي قيمة محلية مضافة من هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بفرع الظاهرة. كما قدمت فاطمة بنت سعيد السكيتية مدربة إدارة أعمال أول بالكلية المهنية بعبري ورقة عمل حول التسويق الالكتروني.

يستهدف البرنامج الاسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي ومن في حكمهم وتمكينهم بالتدريب المقرون بالتشغيل وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتوعية والتثقيف ويتم العمل على البرنامج وفق آليات محددة تتمثل في البحث الاجتماعي القائم على اكتشاف القدرات والمهارات لدى الفرد وتبصير المستفيدين بقدراتهم ومهاراتهم وتعزيز ادوارهم في خدمة مجتمعهم والعمل على تبني مشروعات ذاتية تعود عليهم واسرهم بمنافع مادية.

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