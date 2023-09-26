تدشين مبادرتين مجتمعيتين بجنوب الشرقية

صور ـ عبدالله بن محمد باعلوي:

دشنت أمس شركة الشرقية لتحلية المياه مبادرتين تمثلت الاولى في دعم ١٩٥ يتيما بأدوات مدرسية لمدة عام بأكمله والثانية عبارة عن حقيبة صحية لكبار السن توزع على جميع المراكز الصحية بالمحافظة تحت رعاية سعادة الشيخ الدكتور هلال بن علي بن سعود الحبسي والي صور وبحضور سعود بن عامر النظيري مدير عام الخدمات الصحية بمحافظة جنوب الشرقية وذلك بمكتب والي صور.

وحول التدشين قال فليب بولسن المدير التنفيذي لشركة الشرقية لتحلية المياه تأتي أهمية المبادرة في دعم المجتمع والذي يعد جزءا من منظومة العمل وتأتي هذه المبادرات ضمن استراتيجية برنامج المسؤولية الاجتماعية لعام ٢٠٢٣ ونحن مستمرون بدعم المجتمع

فيما اوضح الدكتور صالح حمد العلوي مدير المسؤولية الاجتماعية ان الشراكة المجتمعية تعزز من دعم هذه الفئة وهم يمثلون أبناءنا الأيتام وآباءنا الكبار، ويجب علينا ان نحرص على تفعيله لنلبي احتياجات المجتمع من خلالها .

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