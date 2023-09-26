وزير المكتب السلطاني يستقبل سفيري قطر واليمن

مسقط ـ العُمانية: استقبل معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السُّلطاني أمس سعادة الشيخ جاسم بن عبدالرحمن آل ثاني سفير دولة قطر المعتمد لدى سلطنة عُمان؛ وذلك للتوديع بمناسبة انتهاء مهام عمله سفيرًا لبلاده في سلطنة عُمان. ورحَّب معالي الفريق أول بسعادة السفير الذي قدَّم شكره وتقديره للتعاون الذي حظي به أثناء تأدية مهام عمله في سلطنة عُمان، كما شكر معاليه سعادة السفير على جهوده لتعزيز أواصر العلاقات بين البلدين الشقيقين، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح.

كما استقبل معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السُّلطاني أمس سعادة الدكتور خالد بن صالح بن شطيف سفير الجمهورية اليمنية المعتمد لدى سلطنة عُمان، حيث رحَّب معاليه بالضيف.

وتمَّ خلال المقابلة تبادل الأحاديث الودية حول عدد من مجالات التعاون المشتركة للبلدين الشقيقين، والتطرق إلى عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك وسُبل تطويرها، لا سيما فيما يتعلق بجهود سلطنة عُمان لحلِّ الأزمة اليمنية بالتنسيق مع كافة الأطراف الدولية ذات العلاقة.

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