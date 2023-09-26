جلالة السلطان يستعرض مع حاكم الشارقة مسيرة العلاقات الأخوية المتينة بين سلطنة عمان والإمارات

مسقط ـ العُمانية: استقبل حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ حفظه الله ورعاه ـ صاحب السُّمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات العربية المتحدة حاكم إمارة الشارقة والوفد المرافق له بقصر البركة العامر صباح أمس.

جرى خلال المقابلة تبادل الأحاديث الودِّيَّة واستعراض مَسيرة العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين في ظلِّ ما يربطهما من أواصر تاريخية مشتركة، إضافة لبحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.

حضر المقابلة من الجانب العُماني كلٌّ من: صاحب السُّمو السَّيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب ومعالي السَّيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السُّلطاني ومعالي الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي وزير الإعلام.

فيما حضر المقابلة من الجانب الإماراتي: سُموُّ الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس النفط بإمارة الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي ومعالي السفير محمد بن نخيرة الظاهري سفير دولة الإمارات العربية المتحدة المعتمد لدى سلطنة عُمان وسعادة عبدالله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة والإعلام وعضو المجلس التنفيذي بالشارقة.

وأقام حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ حفظه الله ورعاه ـ مأدبة غداء تكريمًا لصاحب السُّمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات العربية المتحدة حاكم إمارة الشارقة والوفد المرافق لسُموِّه.

حضر المأدبة من الجانب العُماني: صاحبُ السُّمو السَّيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب، ومعالي السَّيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السُّلطاني، ومعالي الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي وزير الإعلام.

فيما حضرها من الجانب الإماراتي سُموُّ الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس النفط بإمارة الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، ومعالي السفير محمد بن نخيرة الظاهري سفيرُ دولة الإمارات العربية المتحدة المعتمد لدى سلطنة عُمان، وسعادة عبدالله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة والإعلام وعضو المجلس التنفيذي بالشارقة.

بعد ذلك ودَّع عاهل البلاد المُفدَّى ـ أعزَّه الله ـ صاحبَ السُّمو الضيف ووفدَه المرافق متمنيًا له طيب الإقامة فيما تبقى من زيارته لبلدهم الشقيق، من جانبه عبَّر صاحب السُّمو الضيف عن خالص شكره لِما لقيَه من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة متمنيًا لجلالة السُّلطان المُعظَّم دوام الصحة والسعادة ومديد العمر وللشَّعب العُماني الشقيق مزيدًا من التطوُّر والنَّماء في ظلِّ قيادة جلالته الحكيمة.

وكان صاحب السُّمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات العربية المتحدة حاكم إمارة الشارقة وصل إلى البلاد صباح أمس في زيارة رسمية لسلطنة عُمان، حيث كان في استقبال سُموِّه والوفد المرافق له لدى وصولهم البلاد معالي السَّيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السُّلطاني ومعالي الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي وزير الإعلام، ومعالي السفير محمد بن نخيرة الظاهري سفير دولة الإمارات العربية المتحدة المعتمد لدى سلطنة عُمان وعدد من أعضاء السفارة الإماراتية في مسقط.

ويرافق سُموَّه وفد يضمُّ كُلًّا من: سُموِّ الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس النفط بإمارة الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي ومعالي السفير محمد بن نخيرة الظاهري سفير دولة الإمارات العربية المتحدة المعتمد لدى سلطنة عُمان وسعادة عبدالله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة والإعلام وعضو المجلس التنفيذي بالشارقة.