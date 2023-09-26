حاكم الشارقة يزور جامع السلطان قابوس الأكبر

مسقط ـ العُمانية: قام صاحب السُّمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات العربية المتحدة حاكم إمارة الشارقة والوفد المرافق له أمس بزيارة جامع السُّلطان قابوس الأكبر، في إطار زيارته الرسمية الحالية لسلطنة عُمان. وقد استمع سُموُّ الضيف خلال الزيارة إلى إيجاز عن تاريخ بناء الجامع وتعرَّف على التصاميم التي بُني بها والتي تضمُّ نماذج لمختلف التصاميم المعمارية العُمانية والإسلامية.

واطَّلع على المرافق التي يضمُّها جامع السُّلطان قابوس الأكبر، كمعهد العلوم الإسلامية والمكتبة وقاعة المحاضرات والمرافق الأخرى.

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