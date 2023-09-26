سلطنة عمان واليابان تبحثان أوجه التعاون فـي المجالات التشريعية

مسقط ـ «الخليج 365» :

استقبل المكرَّم الشيخ الدكتور الخطاب بن غالب الهنائي نائب رئيس مجلس الدولة أمس، معالي يامادا ميكي وزيرة الدولة السابقة للبيئة والأمينة العامَّة لرابطة الصداقة اليابانية – العُمانية، والوفد المرافق لها؛ وذلك في إطار زيارتها الرسمية الحالية سلطنة عمان. رحَّب المكرَّم الشيخ الدكتور نائب رئيس المجلس في مستهل اللقاء بمعالي الضيفة، والوفد المرافق لها، متمنيًا أن تكللَ الزيارة بتحقيق أهدافها المأمولة. وأشاد نائب رئيس المجلس بالعلاقات الوطيدة بين سلطنة عمان ودولة اليابان، منوِّهًا في هذا الصدد بالدَّور الذي تضطلع به رابطة الصداقة اليابانية ـ العُمانية، لدعم وتطوير التعاون الثنائي، خصوصًا في المجالات التشريعية، ولافتًا إلى أهمية مثل هذه الزيارات في فتح مسارات للتعاون بين الجانبين. وتطرَّق نائب رئيس المجلس إلى صلاحيات المجلس، وتكاملية دَوْر المجلس مع مجلس الشورى وذلك في إطار نظام المجلسين، والذي يُعدُّ نسقًا مؤسَّسيًّا يمارس فيه المجلسان اختصاصاتهما وصلاحياتهما وفقًا لِمَا حدَّده النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عُمان، لافتًا في هذا الصدد إلى أنَّه كان للسلطنة الريادة في تطبيق نظام المجلسين على المستوى الخليجي، كما أنَّها تُعدُّ من أوائل الدول العربية في تبنِّيها لهذا النظام. وقدَّم المكرَّم نائب رئيس المجلس نبذة تعريفية عن المجلس وأدواره في العمل الوطني، ومراحل تطوُّره وإنجازاته خلال فتراته المتعاقبة، وبعض المواد التي تضمنت أحكامًا خاصة بمجلس الدولة من النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عُمان التي تحدد اختصاصات المجلس وصلاحياته وشروط العضوية، وعدم جواز الجمع بينها وبين عضوية مجلس الشورى والوظيفة العامَّة. من جانبها، أعربت وزيرة الدولة السابقة للبيئة والأمينة العامَّة لرابطة الصداقة اليابانية – العُمانية عن سعادتها والوفد المرافق لها بزيارة سلطنة عُمان، مبديةً تطلُّعها إلى المزيد من التطوُّر والازدهار للعلاقات بين دولة اليابان وسلطنة عُمان. وأشادت معاليها بالتطوُّر الكبير الذي تشهده سلطنة عُمان على المستويين الداخلي والخارجي، وأكَّدت على الدَّوْر الريادي الذي تقوم به لتكريس قِيَم التسامح والاحترام والعيش المشترك. وفي ختام الزيارة قامت معاليها والوفد المرافق لها بجولة في مبنى المجلس تعرفوا خلاله على مرافقه المختلفة. حضر اللقاء سعادة الأمين العام لمجلس الدولة، وسعادة السفير جوتا ياما موتو السفير الياباني المعتمد لدى سلطنة عُمان. من جانب آخر استقبل سعادة سعيد بن حمد السعدي نائب رئيس مجلس الشورى صباح أمس بمقر المجلس معالي يامادا ميكي، عضوة في البرلمان الياباني ووزيرة الدولة اليابانية للبيئة سابقًا والأمينة العامَّة لرابطة الصداقة البرلمانية اليابانية ـ العُمانية وذلك في إطار زيارتها الرسمية لسلطنة عُمان.