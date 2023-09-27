حاكم إمارة الشارقة يختتم زيارته الرسمية لسلطنة عُمان

مسقط – العمانية: غادر البلاد ظهر اليوم صاحب السُّمو الشيخ الدكتور/ سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات العربية المتحدة حاكم إمارة الشارقة بعد زيارة رسمية لسلطنة عُمان استغرقت يومين، التقى خلالها بحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه –. وكان في وداع صاحب السمو الضيف والوفد المرافق له: معالي السّيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السُّلطاني، ومعالي الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي وزير الإعلام ومعالي السفير محمد بن نخيرة الظاهري سفير دولة الإمارات العربية المتحدة المعتمد لدى سلطنة عُمان وعدد من أعضاء السفارة الإماراتية بمسقط.

وكان في وداع صاحب السمو الضيف والوفد المرافق له: معالي السّيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السُّلطاني، ومعالي الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي وزير الإعلام ومعالي السفير محمد بن نخيرة الظاهري سفير دولة الإمارات العربية المتحدة المعتمد لدى سلطنة عُمان وعدد من أعضاء السفارة الإماراتية بمسقط.

ورافق صاحب السمو الضيف وفدٌ ضمّ كلًّا من: سموّ الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس النفط بإمارة الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي ومعالي السفير محمد بن نخيرة الظاهري سفير دولة الإمارات العربية المتحدة المعتمد لدى سلطنة عُمان وسعادة عبدالله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة وعضو المجلس التنفيذي بالشارقة.

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