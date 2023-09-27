مسقط – العُمانية: بعث حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم -أبقاه الله- برقية تعزية ومواساة إلى فخامة الرئيس الدكتور عبداللطيف رشيد رئيس جمهورية العراق في ضحايا الحريق الذي اندلع في إحدى القاعات بمحافظة نينوى. ضمّنها جلالةُ السُّلطان المعظم خالص تعازيه وصادق مواساته لفخامته وأسر الضحايا والشعب العراقي الشقيق، داعيًا الله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويُسكنهم فسيح جناته ويُلهم ذويهم الصبر والسلوان، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل.

كانت هذه تفاصيل خبر جلالةُ السُّلطان يعزّي الرئيس العراقي في ضحايا الحريق بإحدى القاعات بمحافظة نينوى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.