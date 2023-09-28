جلالة السلطان يهنئ أمير الكويت

مسقط – العُمانية: بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت؛ بمناسبة ذكرى تولي سموه مقاليد الحكم. ضمّنها جلالة السلطان المعظم أطيب تهانيه وأصدق تمنياته لسموه بوافر الصحة والهناء والعمر المديد، سائلًا الله – عز وجل – أن يعيد على سموه هذه المناسبة وأمثالها وقد تحقق للشعب الكويتي الشقيق المزيد مما يصبو إليه من رقي وازدهار.

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