سلطنة عمان تشارك فـي مؤتمر الجمعية الأوروبية للتعليم الدولي فـي نيذرلاندز

نيذرلاندز ـ «الخليج 365»:

شاركت سلطنة عمان ـ ممثَّلةً بجامعة السُّلطان قابوس ـ في مؤتمر الجمعية الأوروبية للتعليم الدولي (EAIE) لعام 2023 في نسخته الثالثة والثلاثين لمؤسسات التعليم العالي من مختلف دول العالم. مثَّل الجامعة هذا العام كلٌّ من محمود بن عبدالله الكندي، مدير مكتب التعاون الدولي، وخليل بن إبراهيم الهشامي، أخصائي العلاقات الدولية، حيث عكست المشاركة التزام الجامعة بتوسيع شبكت علاقاتها الدولية، وتعزيز التعاون مع مختلف الجامعات المشاركة، وتعزيز مبادراتها الدولية.

شهد مؤتمر EAIE 2023 الذي أقيم في مدينة روتردام في نيذرلاندز تجمع أكثر من 6,500 متخصص في مجال التعليم من مختلف دول العالم. ويُعدُّ هذا المؤتمر السنوي واحدًا من أكبر وأشمل الفعاليات الدولية للتعليم العالي في أوروبا، ويعقد سنويًّا في دول الاتحاد الأوروبي ويُعدُّ المؤتمر الـ33 لهذا العام واحدًا من أكبر التجمُّعات في تاريخ انعقاد المؤتمر. ويشارك في هذا المؤتمر ممثِّلو العلاقات الدولية، ومستشارو السياسات، وخريجو الجامعات، وأعضاء هيئة التدريس، والباحثون، وقادة الجامعات من جميع أنحاء العالم. كما يُعدُّ المؤتمر منصَّة رئيسية لتعزيز الشراكات الدولية، والاطلاع على أحدث المستجدات في قطاع التعليم العالي، ومشاركة أفضل الممارسات في مختلف المواضيع التي تلامس مجالات التعليم العالي، والتعاون في الأبحاث، وإقامة البرامج المشتركة بين الجامعات والترويج لبرامج وإنجازات الجامعات وتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها.

عبَّر محمود الكندي عن أهمية هذه المشاركة قائلًا: مشاركتنا في EAIE 2023 هي فرصة مميزة لجامعة السُّلطان قابوس للتواصل مع مخلتف مؤسَّسات التعليم العالي الدولية، واستكشاف فرص التعاون التي ستعود بالفائدة على جامعة السُّلطان قابوس وموظفيها وطلبتها وهي فرصة للترويج لبرامج الجامعة المختلفة والاطلاع على أحدث الممارسات الدولية في قطاع التعليم العالي.

وأضاف خليل الهشامي: تهدف مشاركتنا في هذا الحدث التعليمي إلى تبادل المعلومات مع زملائنا من جميع أنحاء العالم، وجمع أفكار جديدة لتعزيز برامجنا الدولية، والمساهمة في التطورات الأخيرة في مجال التعليم الدولي.

وتم الاتفاق مع مجموعة من الجامعات على التعاون في مجال البحثي العلمي المشترك والتبادل الطلابي وبحث سُبل التعاون في البرامج الأكاديمية المشتركة والتدريب الطلابي وتبادل الزيارات للأكاديميين والدخول في شراكة مع برنامج ايراسمس المدعوم من الاتحاد الأوروبي، وتؤكد مشاركة جامعة السُّلطان قابوس في EAIE 2023 التزامها بتعزيز شراكات التعليم العالمية وتعزيز مكانتها على الساحة الدولية. من خلال مجريات المؤتمر، وتسعى جامعة السُّلطان قابوس إلى خلق علاقات تعاون مستدامة وفاعلة تسهم في تطوير مَسيرة التعليم في جامعة السُّلطان قابوس.