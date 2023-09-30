حصاد الأسبوع

– حاكم إمارة الشارقة يختتم زيارته الرسمية لسلطنة عمان

– نيابة عن جلالته.. شهاب بن طارق يرعى قراءة السيرة النبوية

– ذي يزن بن هيثم يشهد البيان الختامي للتمرين الأمني المشترك «عين الصقر»

– سلطنة عمان تتقدم «١٠» مراتب فـي مؤشر الابتكار العالمي لعام ٢٠٢٣

شهد الأسبوع الماضي عددًا من الفعاليات والأحداث والمناسبات.. حيث قام صاحب السُّمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات العربية المتحدة حاكم إمارة الشارقة والوفد المرافق له بزيارة إلى دار الأوبرا السُّلطانية مسقط. وتجوَّل سُموُّه في أرجاء الدار واستمع إلى شرح موجز عن أقسامها ومرافقها وطبيعة العروض التي تُقدِّمها ومواسمها وبرنامجها، كما زار صاحبُ السُّمو الشَّيخ الدكتور سُلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات العربية المتحدة حاكم إمارة الشارقة، المتحف الوطني، في إطار الزيارة الرسمية التي قام بها إلى سلطنة عُمان.

وتجوَّل سُموُّه، والوفد المرافق له في أرجاء المتحف وأروقته، واستمعوا إلى شرحٍ وافٍ عنه، وما يحتويه من قاعات تُبرز جوانب مهمَّةً من تاريخ وحضارة سلطنة عُمان أبرزها قاعة الأرض والإنسان وقاعة التاريخ البحري.

كما زار صاحبُ السُّمو الشيخ الدكتور سُلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات العربية المتحدة حاكمُ إمارة الشارقة مركز جامعة السُّلطان قابوس الثقافي في إطار زيارته الرسمية الحالية لسلطنة عُمان.

وتجوّل سُمُوُّه في مكتبة مركز الدراسات العُمانية بمركز جامعة السُّلطان قابوس الثقافي، واستمع إلى شرحٍ وافٍ عنها إذ تُعدُّ واحدة من أهم المكتبات المتخصِّصة في الجامعة التي تُعنى بالشأن العُماني.

وغادر البلاد صاحب السُّمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات العربية المتحدة حاكم إمارة الشارقة بعد زيارة رسمية لسلطنة عُمان استغرقت يومين، التقى خلالها بحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ حفظه الله ورعاه ـ.

وكان في وداع صاحب السُّمو الضيف والوفد المرافق له كلٌّ من: معالي السَّيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السُّلطاني، ومعالي الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي وزير الإعلام ومعالي السفير محمد بن نخيرة الظاهري سفير دولة الإمارات العربية المتحدة المعتمد لدى سلطنة عُمان وعدد من أعضاء السفارة الإماراتية بمسقط.

– نيابةً عن حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ حفظه الله ورعاه ـ رعى صاحب السُّمو السَّيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع قراءةَ السيرة النبوية الشريفة، بمناسبة ذكرى مولد أكرم الخلق وأزكاهم وخاتم النبيين والمرسلين سيِّدنا محمد ـ عليه من الله أفضل الصلاة وأتم التسليم ـ بقاعة المولد بقصر العَلَم العامر.

حضر قراءةَ السيرة النبوية الشريفة عددٌ من أصحاب السُّمو وأصحاب المعالي الوزراء، وقادةُ قوات السُّلطان المسلحة، وشرطةُ عُمان السُّلطانية، ورؤساء البعثات الدبلوماسية للدول الإسلامية بسلطنة عُمان، وعددٌ من أصحاب السعادة الوكلاء.

– شهد صاحب السُّمو السَّيد ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب، البيان العملي الختامي للتمرين الأمني العُماني ـ القطري المشترك (عين الصقر 1/‏‏2023م)، الذي نفَّذه الحرس السُّلطاني العُماني والحرس الأميري القطري.

وقد استمع صاحب السُّمو السَّيد وزير الثقافة والرياضة والشباب إلى إيجاز عن سير مجريات التمرين الأمني المشترك، ومراحله المختلفة، وأهمية إقامة هذا التمرين الذي يعزز التعاون والتنسيق الأمني المشترك في الاستجابة الأمنية وتبادل الخبرات في مجال حماية الشخصيات، ويرتقي بالقدرات والكفاءات العملياتية والأمنية للمشاركين بما يمكِّنهم من مواجهة المواقف الأمنية الطارئة.

– أعربت سلطنة عُمان عن خالص التعازي وصادق المواساة لجمهورية باكستان الإسلامية الصديقة ولذوي الضحايا في التفجير الذي استهدف تجمُّعًا دينيًّا في إقليم بلوشستان، وعن التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

وأكدت سلطنة عُمان في بيان صادر عن وزارة الخارجية موقفها الثابت في إدانة العنف والإرهاب بكافة أشكاله.

– تقدَّمت سلطنة عُمان (10) مراتب بحسب تقرير مؤشر الابتكار العالمي لعام ٢٠٢٣م الذي أصدرته المنظمة العالمية للملكية الفكرية، لتحصد المرتبة الـ(٦٩) عالميًّا من بين ١٣٢ دولة، والتي قُيِمت وفق (٧) ركائز، حيث حققت سلطنة عُمان أعلى أداء لها في ركيزتي الرأسمال البشري والبحوث وركيزة البنية الأساسية.