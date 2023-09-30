«التربية والتعليم» تطلق جائزة شركة تنمية نفط عمان للطاقة المتجددة

مسقط ـ «الخليج 365»:

أطلقت وزارة التربية والتعليم وبدعم من شركة تنمية نفط عمان، النسخة السادسة لجائزة شركة تنمية نفط عُمان للطاقة المتجدِّدة والتي تحمل عنوان الحياد الصفري الكربوني للعام الدراسي 2023/‏2024م، مستهدفة طلبة المدارس الحكومية والخاصة للصفوف من السابع وحتى الثاني عشر، حيث تهدف الجائزة إلى زيادة الوعي لدى طلبة المدارس بأهمية استخدامات الطاقة المتجدِّدة في الحياة اليومية كبديل عن الوقود الأحفوري، وابتكار طرق جديدة للحدِّ من الانبعاثات الكربونية الضارَّة بالبيئة، وتنمية قدرات الطلبة في الجوانب المهارية والتقنية. ورافق إطلاق الجائزة إطلاق الفيلم الترويجي للجائزة والملصقات الترويجية الخاصة بها باللغتين العربية والإنجليزية، والتي تشجع الطلبة على التفاعل والمشاركة، كما صحبها إطلاق الرابط الخاص بالتسجيل للطلبة الراغبين في المشاركة حسب الشروط التي تتطلبها الجائزة، ورافق ذلك الإعلان عن البرامج التدريبية المصاحبة للجائزة والتي تتمثل في تقديم برامج وحلقات تدريبية تُقدَّم عن بُعد من قِبل خبراء ومتخصصين للترويج للجائزة وتوضيح جوانب المشاركة الطلابية بها، حيث تمرُّ الجائزة بأربع مراحل تبدأ بالإعلان عن الجائزة، ثم الفرز الأوَّلي للأفكار المتقدمة، وثالثًا مرحلة التقييم الأوَّلي والذي سيتم تأهيل الفرق منه للتقييم الختامي، وليقام التقييم الختامي وإعلان الفائزين في أسبوع عُمان للاستدامة والذي سيقام بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض خلال الفترة من الـ28 من أبريل وحتى الثاني من مايو 2024م.