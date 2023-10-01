دفعة جديدة من المواطنين تنضم لشرطة عمان السلطانية

استكملت شُرطة عُمان السُّلطانية صباح أمس إجراءات توظيف دفعة جديدة من المواطنين والمواطنات من حمَلة مؤهل دبلوم التعليم العام بعد اجتيازهم لجميع مراحل التقييم بما فيها الاختبارات الإلكترونية والتحريرية والرياضية والمقابلات الشخصية وذلك استمرارًا لإجراءات شُرطة عُمان السُّلطانية في توظيف الشَّباب العُماني بالتنسيق مع وزارة العمل وفق الخطَّة المعتمدة من القيادة العامة للشُّرطة لرفد مختلف التشكيلات بالقوَّة البَشَرية بما يتوافق مع التوسُّع الذي تشهده شُرطة عُمان السُّلطانية في كافَّة المجالات.

وتوجَّهت الدفعة الجديدة من الشُّرطة المستجدِّين إلى أكاديمية السُّلطان قابوس لعلوم الشُّرطة لتلقِّي التدريب في معاهد متخصصة لإكسابهم العلوم الشُّرطية والقانونية والأكاديمية، إلى جانب تلقِّيهم دَوْرات متخصصة في الدفاع عن النفس والسباحة والرماية والإسعاف الطبي لتأهيلهم للقيام بمختلف المهام والواجبات الشُّرطية التي تُوكل إليهم.

وأبدَى الملتحقون استعدادهم لاجتياز مرحلة التدريب والالتحاق بإخوانهم منتسبي الشُّرطة في كافَّة ميادين العمل. وقال المواطن عزان بن محمد اليعربي: أشعر بالفخر لقَبولي في شُرطة عُمان السُّلطانية، وأتطلع لبدء العمل وتقديم كلِّ ما لديَّ.

وأعرب المواطن محمد بن خالد السيابي: سأحرص على الالتزام بتحقيق أعلى مستويات الأداء والتفاني في العمل واستثمار هذه الفرصة لتطوير قدراتي العلمية والعملية.

وقالت المواطنة سارة بنت أحمد البلوشية: سأبذل كلَّ ما لديَّ لخدمة الخليج 365 والمواطن من خلال عملي في شُرطة عُمان السُّلطانية.

وأضافت المواطنة رزان بنت أحمد البلوشية: أرجو أن أكُونَ عند حُسن الظن إذ أبدأ مرحلة جديدة من خلال انضمامي للعمل في شُرطة عُمان السُّلطانية.

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