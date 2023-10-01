«الصحفيين العمانية» تستعرض مراحل تطور العملية الانتخابية بمجلس الشورى

كتب ــ علي بن صالح السليمي:

نظَّمت أمس جمعية الصحفيين العُمانية أعمال الندوة الحوارية حول (الشورى الواقع والتطلعات) برعاية معالي السَّيد سعود بن هلال البوسعيدي محافظ مسقط بمشاركة خبراء ومختصين في مجلس عُمان وعدد من المؤسسات الأكاديمية والقانونية والمجتمع المدني وعدد من طلاب الجامعات والكلِّيات والمعاهد في سلطنة عمان وذلك بفندق إنتر سيتي مسقط. وقال الدكتور محمد بن مبارك العريمي رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين العُمانية في كلمته: يأتي تنظيم الندوة تزامنًا مع استعدادات سلطنة عُمان خلال شهر أكتوبر الجاري لمشهد انتخابي جديد يتمثل في انتخاب أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة وفق تطلُّعات وطموحات مجتمعية بأن يلامسَ المجلس في أعماله وممارسة صلاحياته المزيدَ من العمل بما يحقق المصلحةَ الوطنيةَ، موضحًا التغيُّرات التي طرأت على المستوى الوطني وذلك خلال صدور قانون جديد لانتخاب أعضاء مجلس الشورى (٥٤/‏٢٠٢٣) استكمالًا لتحديث منظومة التشريعات في سلطنة عُمان في العديد من المجالات ومواكبةً لأهداف رؤية (عُمان 2040) بما يتوافق في مواده مع قانون مجلس عُمان (٧/‏٢٠٢١). والذي يعمل عليه مجلس الشورى في إطار اختصاصاته، والجهود التي تعمل عليها المؤسسات وأفراد المجتمع لدعم إنجاح العملية الانتخابية بسلطنة عُمان وتحقيق أهدافها وفق التطلعات الوطنية الكبيرة للفترة العاشرة لمجلس الشورى. تضمنت الندوة جلسة بعنوان (مجلس الشورى الواقع والتطلعات) أدارها يوسف بن عبدالكريم الهوتي رئيس لجنة الحُريات والعلاقات الخارجية بجمعية الصحفيين العُمانية تحدَّث فيها الدكتور سالم بن سلمان الشكيلي أستاذ القانون الدستوري ومستشار سابق بمجلس الشورى حول التطور التشريعي في تنظيم عمل مجلس الشورى وانتخابات أعضائه من خلال قانون مجلس عُمان (٧/‏٢٠٢١)، كما تحدَّث الدكتور محمد بن مبارك العريمي رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين العُمانية عن المشاركات السياسية التطورات والممكنات في انتخابات أعضاء مجلس الشورى. وتناول مسلم بن سعيد مسن نائب الأمين العام المساعد للجان والمعلومات بمجلس الشورى مَسيرة الشورى في سلطنة عمان وما تَحقق في الفترة التاسعة.