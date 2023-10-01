فهد بن محمود يستقبل وزراء الصحة بدول مجلس التعاون

مسقط ـ العُمانية: استقبل صاحب السُّمو السَّيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء أمس أصحاب المعالي وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشاركين في الاجتماع التاسع لوزراء الصحة بدول المجلس الذي تستضيفه سلطنة عُمان. وبعد أن رحَّب بأصحاب المعالي، أعرب سُموُّه في مستهل المقابلة عن تقدير سلطنة عُمان للجهود الخيِّرة التي تُبذَل في المجالات الصحية لدفع مسيرة العمل الخليجي المشترك، مُشيدًا سُموُّه بمنجزات مجلس وزراء الصحة بدول الخليج العربية ودَوْره في الارتقاء بالخدمات الصحية.

كما أكد سُموُّه أن سلطنة عُمان تولي كُلَّ الاهتمام بالقطاع الصحي الذي يُعدُّ من ركائز التنمية الشاملة؛ وذلك من خلال التطوير المستمر الذي يشهده هذا القطاع المُهمِّ والارتقاء بالخدمات الصحية.

تناولت المقابلة استعراض أهم الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الاجتماع الوزاري، ومن بينها: الاهتمام بتعزيز التكامل في الخدمات الصحية الخليجية، وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتوافرة في المراكز المتخصصة بدول المجلس، مع دعم التدريب للأطباء الخليجيين، والعمل على إيجاد منصَّة إلكترونية خليجية يستفيد منها الأطباء في دول المجلس.

من جانبهم أعرب أصحاب المعالي وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن شكرهم لسلطنة عُمان رئيسة الدَّوْرة الحالية لمجلس التعاون على استضافتها لهذا الاجتماع، وعلى الإعداد الجيد الذي أسهم في التوصل إلى العديد من النتائج الإيجابية، مشيدين بالدَّوْر البنَّاء الذي تضطلع به سلطنة عُمان لإنجاح المسيرة الخليجية، ومقدِّرين للجهود الخيِّرة في توفير الرعاية الصحية وما تم إحرازه في مستوى الخدمات الطبية وتوفيرها لكافة المواطنين.

حضر المقابلة معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومعالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة.