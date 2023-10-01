مؤتمر حول الحدث العالمي لهاكثون ناسا بالتقنية والعلوم التطبيقية بمسقط

متابعة ـ ماجد المحرزي:

عقدت جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بمقرِّها بمحافظة مسقط صباح أمس مؤتمرًا حول الحدث العالمي هاكثون ناسا، والذي سيستضيفه فرع الجامعة بولاية إبراء في السابع من أكتوبر الجاري.

وتحدَّث في المؤتمر كلٌّ من: سعادة الشيخ علي بن أحمد الشامسي محافظ شمال الشرقية وسعادة الدكتور سعيد بن حمد الربيعي رئيس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية والدكتورة هدى بنت سالم الشعيلية.

في بداية المؤتمر قدَّمت الدكتورة هدى الشعيلية نبذة تعريفية عن هاكثون ناسا بدءًا من حيث الفكرة وإلى الهدف من إقامة هذا الحدث، إلى جانب أنَّها تطرقت إلى عناوين التحدِّي لهاكثون، وأيضًا تناولت كيفية المشاركة في الفعاليات، عن عدد أعضاء الفِرق المشاركة والجدول الزمني لإقامة الفعاليات المصاحبة للحدث.

وبعد ذلك تحدَّث سعادة الشيخ علي بن أحمد الشامسي محافظ شمال الشرقية: سيكون لهذا الحدث العالمي له أصداء كبيرة فيما يتعلق بالترويج السياحي لمحافظة شمال الشرقية، فالمحافظة تتفرد بالعديد من المُقوِّمات السياحية.

وبيَّن سعادته أنَّ هذه الفعاليات تستقطب مشاركات واسعة، حيث ستقام الفعاليات في ولاية بدية وهي من ضِمْن قائمة الأماكن المستضيفة لهذا الحدث، التي تدرجها ناسا على موقعها وعلى شبكة الإنترنت، فالكثير من الناس اطلع على هذه الولاية وتفاصيلها السياحية.

وبعده تحدَّث الدكتور سعيد بن حمد الربيعي رئيس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية قائلًا: نأمل أن تكونَ هناك تخصصات في مجال الفضاء إذا دعت الضرورة إلى ذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، ونحن الآن بالجامعة لدينا تخصصات ليست بعيدة عن هذا المجال، لا سيما تلك التخصصات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات وهندسة الحاسوب والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.

وأضاف الربيعي: كما نأمل أن تكونَ هناك زيارات لوكالة الفضاء الدولية (ناسا) إلى الجهات التي لها علاقة بالتخصصات المتاحة في الجامعة، وهذا يأتي لدعم الأنشطة الطلابية وتعزيز المسارات العلمية للطلبة، وتعمل الجامعة على إتاحة كلِّ المصادر المتوافرة التي تمكِّن الطلبة من إنجاز أبحاثهم ومشاريعهم العلمية.