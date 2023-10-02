اتفاقية لتعزيز السياسات الصديقة للأسرة بين غرفة تجارة وصناعة عمان و«اليونيسف»

مسقط ـ «الخليج 365»:

وقَّعت غرفة تجارة وصناعة عُمان وبالتعاون مع منظَّمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) مذكّرة تعاون، وذلك بحضور سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الروَّاس رئيس مجلس إدارة الغرفة، وأصحاب السُّمو والسَّعادة، وعدد من أصحاب وصاحبات الأعمال، وذلك في المركز الرئيسي للغرفة. وقَّع الاتفاقية كلٌّ من سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الروَّاس رئيس مجلس إدارة الغرفة ممثِّلًا للغرفة، وسعادة سومايرا تشودري ممثِّلة منظَّمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في سلطنة عمان. وقد هدفت مذكّرة التعاون إلى مُساعدة الشركات على تطبيق إجراءات ملائمة للأُسرة، وبالتالي تلبية حاجة الآباء والأُمهات والأُسر للحصول على الوقت والموارد والخدمات الكافية لرعاية أطفالهم الصغار، مع الالتزام بواجبات عملهم والحفاظ على وظائفهم وتحسين مهاراتهم وإنتاجيتهم.

وأشارت أريج بنت محسن حيدر درويش عضو مجلس إدارة الغرفة رئيسة لجنة صاحبات الأعمال بالغرفة إلى أنَّ الهدف من توقيع مذكّرة تعاون هو تعزيز السياسات الصديقة للأُسرة، حيث إنَّ تنفيذ السياسات الصديقة للأُسرة له تأثير إيجابي على الأفراد والمجتمعات كونه يُسهم في تنمية مجتمعات أكثر استدامة ومساواة، كما أنَّ إنشاء مجتمع مناسب ومستدام يعزز نوعية الحياة والرفاهية للشعوب، مشيرة إلى أنَّ التركيز على الأُسرة له تأثير كبير على تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، بما في ذلك التعليم الجيِّد، والصحة العامة، والمساواة بين الجنسين. وأوضحت بأنَّ توقيع مذكّرة التعاون هذه مع اليونيسف يُعدُّ خطوة مهمَّة نحو تحقيق العديد من الأهداف التي تشمل تعزيز حقوق الطفل وتحسين صحة الأم والطفل ودعم التعليم، وتتوافق هذه المبادرة مع رؤية اليونيسف والجهود العالمية لدعم الأُسر وحماية حقوق الأطفال والنساء في جميع أنحاء العالم. من جانبها قالت سومايرا تشودري ممثِّلة منظَّمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في سلطنة عمان: «سعداء بتوقيع مذكّرة تعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان لتحفيز السياسات الصديقة للأُسرة في سلطنة عمان والتي من شأنها تعزيز حقوق الطفل بما يتواءم مع رؤية عُمان 2040». وأضافت: «نتطلع إلى العمل مع الغرفة والمنتسبين للغرفة لتحقيق الأهداف المرجوَّة من مذكّرة التعاون».