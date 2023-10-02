أهالي عبري يطالبون بتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع معالجة مياه الصرف الصحي

تكلفة النقلة الواحدة أكثر من 20 ريالا عمانيا

عبري ـ من سعيد الغافري:

تصوير ـ سيف بن سالم الغريبي :

يطالب أهالي قرى ولاية عبري بتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع معالجة مياه الصرف الصحي في القرى التي لم تتصل بشبكة الصرف الصحي.. مشيرين في حديثهم لـ(الخليج 365) إلى أنَّ العاملين في نقل مياه الصرف الصحي من العمالة الوافدة يبالغون في الأسعار، حيث تصل تكلفة النقلة الواحدة أكثر من 20 ريالًا عُمانيًّا.

كما طالبوا بضرورة تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع معالجة مياه الصرف الصحي بقرى الولاية أو تخصيص شركة عاملة في هذا المجال لتخفيف عبء التكلفة المالية المبالغ فيها حتى يتمَّ تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع ربط قرى الولاية بمحطَّة الصرف الصحي الرئيسية بالولاية؛ لِمَا للمشروع من أهمية بالغة في إصحاح البيئة وصحَّة الإنسان.

يقول الشيخ سيف بن سلطان الغافري: إنَّ أهالي قرى الولاية يواجهون معاناة في ارتفاع تكاليف نقل مياه تصريف المجاري والتي يقوم بها بعض العاملين من أصحاب الصهاريج، إذ تصل النقلة الواحدة لأكثر من 20 ريالًا عُمانيًّا، ويبرر العاملون في هذا المجال الارتفاع ببُعد موقع المحطَّة الرئيسية لمعالجة مخلَّفات مياه الصرف الصحي من القرى. وهنا نطالب بضرورة النظر في موضوع ارتفاع أسعار نقلات مخلَّفات الصرف الصحي بما يتناسب مع حالات ذوي الدخل المحدود والتعاقد مع شركة معيَّنة وبرسوم معيَنة يتمُّ تحديدها.

ويقول مطر بن مصبح الغافري: منذ سنوات وأهالي قرى الولاية ينتظرون تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الصرف الصحي بولاية عبري لِيشملَ القرى التابعة لها وبالنظر إلى الواقع الحالي من ارتفاع في تكلفة نقل مخلَّفات الصرف الصحي من القرى إلى محطَّة المعالجة الرئيسية بالولاية نأمل من الجهة المختصَّة النظر في حالات مستوى دخل الفرد والعمل على تقنين الأسعار وتكثيف دَوْر الرقابة والمتابعة وهذا ما يأمله الأهالي بقرى الولاية.

أمَّا هلال بن راشد العلياني فيقول: ارتفاع تكاليف نقل مياه المجاري أو مياه الصرف الصحي أصبحت مؤرقة لبال العديد من الأهالي وخصوصًا الأسر التي يزيد عدد أفرادها أكثر من 7 أفراد، فتقنين الأسعار في حدِّ ذاته أمْرٌ مُهمٌّ حتى يتمَّ تنفيذ المشروع بقرى الولاية. من جانبه يقول مرهون بن سعيد المعمري: نطالب الجهات المعنية والمجلس البلدي بمحافظة الظاهرة دراسة أسعار ناقلات مياه الصرف الصحي بالولاية، وإيجاد حلٍّ مناسب حيث تقليص التكلفة، كما أنَّ تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الصرف الصحي بعبري بات ضروريًّا وهو أكثر أمانًا وأقلُّ تلوُّثًا للبيئة، وستكون هناك سلاسة في نقله عبر أنابيب محكمة، ويمكن استغلال المياه المعالجة في تزيين الشوارع وري الأشجار، وبِدَوْرها ستضيف طابعًا جَماليًّا بالولاية.