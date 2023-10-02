سلطنة عمان تناقش التعاون الصحي مع اليمن والبحرين

مسقط ـ «الخليج 365» :

التقى معالي الدكتور هلال بن علي بن هلال السبتي – وزير الصحَّة بمعالي الدكتور قاسم محمد بحيبح – وزير الصحَّة العامَّة والسكَّان بجمهورية اليمن لبحث سُبل التعاون في الشؤون الصحية بين البلدين الشقيقين.

كما التقى معالي الدكتور هلال بن علي بن هلال السبتي – وزير الصحَّة – بسعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن – وزيرة الصحَّة بمملكة البحرين – للتباحث حَوْلَ آفاق التعاون في المجال الصحِّي بين البلدين الشقيقين.

وذلك على هامش أعمال المؤتمر العام السادس والثمانين في دَوْرته الثامنة والأربعين بدوَل مجلس التعاون واليمن الذي تستضيفه مسقط.

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