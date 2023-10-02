الاجتماع الخامس للجنة التدريب الخاص بـ «التعليم العالي»

مسقط ـ «الخليج 365»: عقدت لجنة التدريب الخاص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار اجتماعها الخامس، برئاسة سعادة الدكتورة منى بنت سالم الجردانية وكيلة الوزارة للتدريب المهني وبحضور أعضاء اللجنة، وذلك بقاعة مسقط بديوان عام الوزارة. تضمنت أجندة الاجتماع مناقشة ما تم إنجازه في المؤهلات المهنية والاحترافية، ووثيقة جودة التدريب الخاص، وحوكمة التدريب الخاص. كما استعرض الاجتماع نظام الدراسة لذوي الخبرة في المؤسَّسات التدريبية الخاصة، ومستجدات الشراكات والعلاقات التدريبية، إضافة إلى استعراض هيكلة تسعيرة خدمات التدريب الخاص المقدَّمة للقطاع الخاص.

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