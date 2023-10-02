رئيس مجلس الدولة يستقبل القائم بأعمال سفارة سنغافورة

مسقط ـ «الخليج 365» :

استقبل معالي الشيخ عبد الملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة أمس، الوزير المفوض سيد نور الدين بن سيد هاشم القائم بأعمال سفارة جمهورية سنغافورة في سلطنة عُمان. تمَّ خلال اللقاء استعراض العلاقات بين البلدين الصديقين، وتبادل وجهات النظر حول الأمور ذات الاهتمام المشترك، والعمل والتعاون مع المجالس النظيرة. وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودِّيَّة، ومناقشة مجالات التعاون الحالية والمستقبلية بين سلطنة عمان وجمهورية سنغافورة.

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