مناقشة دور المعلمين فـي تحقيق أهداف التنمية المستدامة

مسقط ـ «الخليج 365» :

انطلقت أمس حلقة مختبرات التعليم من أجل التنمية المستدامة، والتي تنظِّمها وزارة التربية والتعليم ممثَّلةً باللجنة الوطنية العُمانية للتربية والثقافة والعلوم بالتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) خلال الفترة من 3 إلى 5 أكتوبر الجاري بفندق دبليو مسقط، وذلك برعاية سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة، بحضور سعادة الدكتور عبدالله بن خميس أمبوسعيدي وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم، وبمشاركة خبير في مجال التنمية المستدامة من مكتب التربية العربي لدول الخليج، وتستهدف المُعلِّمين، والإدارات المدرسية، وواضعي المناهج، والمُشرِفين.

تهدف الحلقة إلى التعريف بأهمية التعليم من أجل التنمية المستدامة، ونشر الوعي المُجتمعي حولها، وعمل عصف ذهني لرسم خريطة طريق تحقيق أهداف التنمية المستدامة عن طريق التعليم، وبناء قدرات المشاركين حول أولويَّات العمل الخمسة المعنية بالتعليم، واستغلال القوَّة التحويلية للتعليم في تعزيز البيئة المستدامة في كافة القطاعات. بدأت حلقة بكلمة آمنة بنت سالم البلوشية أمينة اللجنة، قالت فيها بأنَّ سلطنة عُمان ممثَّلةً في وزارة التربية والتعليم أوْلت الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة المعني بالتعليم أهمية كبرى، فتم إعادة تشكيل الفريق الوطني لمتابعة تحقيقه في أغسطس 2021م، ضم الفريق أعضاء فاعلين من مختلف أصحاب العلاقة كالجهات الحكومية، والمؤسسات البحثية، ومنظمات المجتمع المدني وفئة الشباب. بعدها ذلك ألقيت كلمة مُسجَّلة للدكتور أحمد الزنفلي مدير برامج في قطاع التربية في منظَّمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، أشار فيها إلى أنَّ التنمية المستدامة أصبحت قضية محورية تركز عليها الجهود، وضرورة لضمان تحقيق العدالة بين الأجيال الحالية والمستقبلية.