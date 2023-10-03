قائد القوات الجوية والدفاع الجوي الإماراتي يغادر البلاد

مسقط ـ العُمانية: غادر البلاد أمس اللواء الركن طيار إبراهيم ناصر محمد العلوي قائد القوات الجوِّية والدفاع الجوِّي بدولة الإمارات العربية المتحدة والوفد المرافق له بعد زيارة رسمية استغرقت عدَّة أيام. وكان في وداع قائد القوات الجوِّية والدفاع الجوِّي بدولة الإمارات العربية المتحدة لدى مغادرته قاعدة السيب الجوِّية اللواء الركن طيار خميس بن حماد الغافري قائد سلاح الجوِّ السُّلطاني العُماني، كما كان في الوداع معالي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة المعتمد لدى سلطنة عُمان، وعدد من كبار الضباط بسلاح الجوِّ السُّلطاني العُماني.

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