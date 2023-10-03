بلدي مسقط يستعرض تنظيم المباني السكنية للأغراض التجارية

مسقط ـ «الخليج 365» :

عقد أمس المجلس البلدي لمحافظة مسقط اجتماعه السادس لهذا العام برئاسة معالي السَّيد سعود بن هلال البوسعيدي، وفي مستهل الاجتماع أدَّى حمود بن مرداد بن حمود الشبيبي عضو المجلس ممثِّل وزارة التنمية الاجتماعية القسَم أمام معاليه.

وقد استعرض المجلس مسوَّدة القرار التي أعدَّها الفريق المُشكَّل لدراسة تنظيم المباني السكنية للأغراض التجارية بمحافظة مسقط، حيث يهدف هذا التنظيم إلى تأطير الاستخدام التجاري في المباني السكنية من خلال اعتماد نوعية من الأنشطة التجارية في عدد من الشوارع السكنية المعتمدة لذلك، كما تم تحديد عدد من الأنشطة التي يمكن ممارستها في بقية الأحياء السكنية والتي لم تتوافق معايير المساحات المحدَّدة لها مع المساحات التجارية مثل أنشطة حضانات ورياض الأطفال وكون معاييرها العالمية أيضًا تقتضي وجودها وسط الأحياء السكنية، كلُّ هذه الإجراءات تُسهم في تطوير بيئة الأعمال، وفي جانب آخر يتواءم هذا التنظيم مع مفهوم أنسنة المُدُن.

جدير بالذكر، أنَّه تم تشكيل الفريق بناء على قرار المجلس البلدي رقم (1/‏2023)، بهدف تقييم وضع الشوارع السكنية المعتمدة للاستخدام التجاري بمحافظة مسقط، ودراسة مدى إمكانية تحديد نوع الأنشطة التجارية التي يسمح بممارستها في المباني السكنية على الشوارع المعتمدة للاستخدام التجاري، وتحديد الاحتياجات الخدمية للشوارع السكنية المعتمدة للاستخدام التجاري.

وخرج اجتماع لجنة الشؤون القانونية بشأن قانون النقل البري ولائحته التنفيذية، ونتائج اجتماع لجنة تطوير وتنمية المحافظة بشأن تأهيل مجرى وادي دارسيت والاستفادة من المياه الجارية، وما توصلت إليه لجنة الشؤون الصحية والبيئية بشأن الآثار المترتبة من تجمُّعات المياه الناتجة من أعطال شبكات توصيل المياه. كما اطلع المجلس على تقرير عن أعماله خلال النصف الأول من هذا العام، ورد وزارة الإعلام بشأن توصية المجلس حول ظاهرة السجائر الإلكترونية، ورد وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بشأن تطوير ميناء الصيد البحري بولاية قريات.