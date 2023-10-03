اليوم.. وزير المالية يفتتح مشروع توسعة مستشفى نزوى

نزوى ـ «الخليج 365» :

يرعى معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية اليوم افتتاح مشروع توسعة مستشفى نزوى الذي أشرف على تشغيله شؤون البلاط السُّلطاني ممثلًا بالمنشآت السُّلطانية لِيواكبَ الجهود الحثيثة التي تقوم بها الحكومة ممثلة بوزارة الصحة من أجل ضمان إيصال الخدمات التي تمسُّ حاجة المواطن. يهدف هذا المشروع إلى تحسين خدمات المرضى وتلبية الطلب المتزايد على بعض الخدمات الثالثية (المستشفيات ذات التخصصات الدقيقة) ما من شأنه الإسهام في تقليل وقت الانتظار وضمان الجودة العالية والمعايير الاستثنائية لسلامة المرضى.

يأتي الاهتمام بإنشاء المشاريع الخدمية والتنموية ومن بينها المشاريع الخاصة بتطوير خدمات القطاع الصحي وشموليتها تنفيذًا لتوجيهات حكومة جلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ حفظه الله ورعاه – بالاهتمام بالمواطن العُماني باعتباره محور التنمية وغايتها ولكلِّ مَن يتلقى الخدمات الصحية على أرض عُمان بما يحقق الأهداف الطموحة والتنموية للاستراتيجية الوطنية لسلطنة عُمان المتمثلة في رؤية (عُمان 2040).

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