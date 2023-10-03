ندوة حول الحوكمة فـي الوحدات الحكومية بشمال الباطنة

مسقط ـ «الخليج 365» :

نظَّم مكتب محافظ شمال الباطنة صباح أمس بقاعة المكارم ببلدية شمال الباطنة ندوة «الحوكمة في الوحدات الحكومية» بحضور سعادة محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة وعدد من مديري العموم والدوائر بالمحافظة. تضمنت الندوة عددًا من المحاور منها مفهوم الحوكمة ومزاياها لكلٍّ من الوحدة الحكومية والموظف العام نفسه، وأثَر تطبيقها على جودة الخدمات المقدمة من القطاع الحكومي، كذلك التعرف على نموذج النشاط للوحدة الحكومية ونموذج إدارة المخاطر ومصفوفة المخاطر كإحدى أفضل الممارسات العالمية في إدارة المخاطر.

أدار محاور الندوة وقدَّمها علي محمد عبيد المدير الرئيسي لمكتب الخبراء محاسبون قانونيون في سلطنة عُمان وعضو مجلس إدارة (أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا والهند) في إنتجرا إنترناشيونال المهنية. وتعرَّف الحضورعلى كيفية توثيق نظام الرقابة الداخلية والعمل على تطبيقه بمحافظة شمال الباطنة، كما أكد على ضرورة رفع كفاءة التدقيق الداخلي في الوحدات الحكومية. الجدير بالذكر أنَّ الندوة تُمثِّل فرصة لتعريف موظفي المحافظة بالمفاهيم الحديثة للحوكمة ومتطلبات التطبيق الفعَّال لها حيث تسعى محافظة شمال الباطنة إلى تحسين ممارسات الحوكمة ورفع كفاءة أداء أنشطة المحافظة والخدمات البلدية.

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