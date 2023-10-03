القاهرة ـ العُمانية: ترأست سلطنة عُمان بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة اجتماع الدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي خُصِّص لانتخاب ثلاثة أعضاء لشغل المقاعد الشاغرة في عضوية لجنة حقوق الإنسان العربية “لجنة الميثاق”.

مثّل سلطنة عُمان في الاجتماع سعادة السفير عبدالله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عُمان لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، بمشاركة ممثلي كافة الدول الأطراف (18 دولة عضوة).

وقد أسفر الاجتماع عن انتخاب كل من: المستشار مجدي فارس حردان من دولة فلسطين، والبروفيسور يعيش تمام الشوقي من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والعميد محمد علي الشحي من دولة الإمارات العربية المتحدة.

يذكر أن سلطنة عُمان تحضر هذا الاجتماع لأول مرة بعد إيداع وثيقة انضمامها إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان بتاريخ 9 أبريل من العام الجاري.

كانت هذه تفاصيل خبر سلطنة عُمان تترأس اجتماع الدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.