مؤتمر لعلوم الطيران والهندسة والتكنولوجيا بالكلية العسكرية التقنية

مسقط ـ العُمانية: نظَّمت الكلِّية العسكرية التقنية، المؤتمر الدولي الأول لعلوم الطيران والهندسة والتكنولوجيا أمس بمشاركة متحدثين يمثلون (16) دولة برعاية سعادة المهندس نايف بن علي العبري رئيس هيئة الطيران المدني. ناقش المشاركون خلال المؤتمر الذي يستمر حتى الخامس من أكتوبر الجاري، عددًا من الأوراق البحثية والتجارب المختلفة والمناقشات العلمية المهمة المتعلقة بالديناميكا الهوائية، والتقدم في أنظمة إلكترونيات الطيران والتطورات والابتكارات في التقنيات الناشئة. وفي هذا الجانب، ألقى العميد الركن جوي (مهندس) محمد بن عزيز السيابي عميد الكلية العسكرية التقنية كلمة تحدث فيها عن أهمية المؤتمر في مجال علوم الطيران والهندسة والتكنولوجيا، وسعي الكلِّية إلى تطوير إستراتيجية لتعزيز البحث من خلال مبادرات هادفة، إضافة إلى إتاحة الفرص لأعضاء هيئة التدريس والطلاب للمشاركة في الأنشطة المتعلقة بالبحث، مشيرًا إلى أنَّ المؤتمر يعزز روح الإبداع والابتكار ويُسهم في بناء القدرات البحثية تماشيًا مع (رؤية عُمان 2040) والأولويات الوطنية الأخرى.

يهدف المؤتمر الدولي الذي تخلله معرض اشتمل على عدد من الابتكارات في مجال الطيران والهندسة والتكنولوجيا والتطبيقات الإلكترونية، إلى تعزيز التطور التكنولوجي والابتكار، ويعدُّ منصَّة لعرض التقنيات الجديدة والابتكارات وتعزيز التفاعل بين الباحثين والأكاديميين والجهات ذات الصلة في قطاع الطيران، بالإضافة إلى التركيز على أحدث التقنيات والأبحاث في مجال علوم وهندسة الطيران، ومناقشة التحدِّيات المستقبلية وإيجاد حلول تضمن الكفاءة والاستدامة؛ نظرًا لأهمية قطاع النقل الجوي والأمن الدولي والوطني للاقتصاد العالمي. حضر المناسبة عددٌ من القادة المتقاعدين، وجمعٌ من كبار الضباط والضباط بقوات السُّلطان المسلحة والأجهزة العسكرية والأمنية الأخرى، وعددٌ من الأكاديميين والباحثين والمختصين من داخل سلطنة عُمان وخارجها، وهيئة التوجيه والتدريس والطلبة بالكلِّية.