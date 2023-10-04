اجتماع خليجي حول مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

مسقط ـ «الخليج 365»: ترأَّست شُرطة عُمان السُّلطانية الاجتماع الاستثنائي لمديري أجهزة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي نظَّمته الأمانة العامة لدول المجلس عبر تقنية الاتصال المرئي. ناقش الاجتماع جوانب التعاون المشترك في مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. ترأَّس الاجتماع العقيد سعيد بن سالم المعولي مساعد مدير عام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

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