وزير الخارجية يستعرض مع المبعوث الخاص لليمن تطورات الأوضاع وحلحلة الأزمة

مسقط ـ العُمانية: استقبل معالي السَّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية أمس سعادة هانس جروندبرج المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن. تناولت المقابلة تطورات الأوضاع في الساحة اليمنية والجهود المبذولة للتوصل إلى حل سلمي شامل يخدم مصلحة الشَّعب اليمني الشقيق وأمن واستقرار المنطقة.

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