«الصحة» تفتتح توسعة مستشفى نزوى المرجعي بتكلفة 30 مليون ريال عماني

بطاقة استيعابية تبلغ 555 سريرا و260 مرفقا طبيا

تقليص فترة الانتظار لمواعيد العيادات الخارجية والعمليات الجراحية

نزوى ـ «الخليج 365»:

احتفلت وزارة الصحة أمس بافتتاح مشروع توسعة مستشفى نزوى المرجعي بتكلفة إجمالية بلغت 30 مليون ريال عُماني لترتفع الطاقة الاستيعابية للمستشفى إلى أكثر من 555 سريرًا بزيادة 245 سريرًا، وإضافة 8 مبانٍ على مساحة تُقدَّر بـ45 ألف متر مربَّع، تحتوي على 260 مرفقًا.

رعى حفل الافتتاح معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية وبحضور معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة وعدد من أصحاب السعادة والمسؤولين.

وقال الدكتور علي بن زايد البوسعيدي مدير مستشفى نزوى في كلمته: إنَّ افتتاح توسعة مستشفى نزوى المرجعي تضمَّن توسعة عدَّة مرافق جديدة تُسهم في تسهيل تقديم الخدمات الصحية وتجديدها. شملت التوسعة وحدة قسطرة القلب والعناية المركَّزة لأمراض القلب، والعناية المركَّزة للأطفال حديثي الولادة، والعناية المركَّزة للكبار، ووحدتَي المناظير والعناية النهارية، إضافة إلى غُرف للعمليات، وتوسعة قِسم الطوارئ (المرحلة الأولى) والعيادات الخارجية. كما شملت التوسعة قِسم الأشعة مع إضافة وحدة للرنين المغناطيسي وكثافة العظام، والأشعة المقطعية للحالات الطارئة، وأقسام للتنويم ومركز متكامل للبحوث والتدريب. وأضاف: بفضل التوسعة الجديدة وخلال فترة وجيزة تمكَّنَّا من تقليص فترة الانتظار لمواعيد العيادات الخارجية ومواعيد العمليات الجراحية، كما تمَّ بتضافر الجهود مراجعة وتنظيم المواعيد في العيادات الخارجية، بالإضافة إلى ذلك أضيفت خدمات جديدة بحيث يُطلب المريض آليًّا عن طريق برنامج خاص في الحاسب الآلي دون الحاجة لذكر اسمه ممَّا زاد من نسبة رضا المراجعين من الخدمات المقدَّمة.

وتحتوي التوسعة على إضافة (8) أسرَّة للجناح الباطني (رجال، نساء)، و14 سريرًا لجناح الولادة، و32 سريرًا لجناح الجراحة رجال، و6 أسرَّة لجناح الجلطات الدماغية، وسريرين لوحدة العناية المركَّزة للقلب، و20 سريرًا لقِسم العناية ما بعد القسطرة، و8 أسرَّة لوحدة العناية المركَّزة للكبار، و4 أسرَّة للعناية المركَّزة للأطفال، و11 سريرًا لوحدة العناية المركَّزة للأطفال حديثي الولادة، كما اشتمل مشروع التوسعة على إنشاء مركز متكامل للتدريب والدراسات، وزيادة في عدد أسرَّة الوحدات التخصصية كقِسم الطوارئ، وصالة الولادة، وطوارئ أمراض النساء، والعناية النهارية، ووحدة غسيل الكلى، والمناظير والتحكم بالألم، وغرف العمليات والإفاقة، بإجمالي زيادة بلغت 67 سريرًا، كذلك أُضيفت في التوسعة غُرف للأطباء وغُرف للتمريض والعلاج في العيادات الخارجية، حيث أضيفت 18 غرفة للأطباء و3 غُرف للتمريض والعلاج في عيادة الجراحة والقلب، و9 غُرف للأطباء في عيادة أمراض النساء، و6 غُرف للأطباء وغُرف للتمريض والعلاج لعيادة الباطني، و3 غُرف للأطباء وغُرفة منظار في عيادة الأنف والأذن والحنجرة، أمَّا عيادة الأطفال فاشتملت على 8 غُرف للأطباء وغُرفتين للتمريض والعلاج، وعيادة العيون على 6 غُرف للأطباء، وغُرفتين لفحص البصر وغُرفة للعلاج، واشتملت عيادة الكلى على 4 غُرف للأطباء وغُرف للتمريض والعلاج، وعيادة العظام على 6 غُرف للأطباء وغُرفتين للتمريض والعلاج، وعيادة العلاج الطبيعي على 10 غُرف للأطباء، وغُرفة للأطباء في عيادة التخدير (PAC)، وغُرفة للأطباء في عيادة التغذية، إلى جانب ذلك أضيف جهاز أشعَّة الرنين المغناطيسي وجهاز أشعَّة كثافة العظام كخدمة جديدة بمشروع التوسعة، وإضافة الجهاز الثاني للأشعة المقطعية، وعدد من أجهزة الأشعة كالأشعة السينية، الأشعة المستخدمة في غُرف العمليات c-arm ، أشعة الصبغات الملوَّنة Fluoroscopy، أشعة تصوير الثدي، وأشعة سينية متنقلة.

ويتم في المراحل القادمة توسعة بعض الخدمات الصحية التي يقدِّمها المستشفى كإضافة 8 أسرَّة للطوارئ مع استحداث قِسم طوارئ الأطفال، و8 أسرَّة للعناية بالجلطات الدماغية، وتوسعة المختبر وقِسم التعقيم وطوارئ النساء والولادة وبنك الدم. الجدير بالذكر أنَّ توسعة مستشفى نزوى المرجعي جاءت لتواكبَ بما يشهده القِطاع الصحي من تنامٍ مستمرٍّ على طلب الخدمات الصحية التخصُّصية من أبناء محافظة الداخلية ويستقطب سكَّان المحافظات المجاورة مثل محافظة الوسطى، وشمال الشرقية، ومحافظة الظاهرة، في تقديم الرعاية الصحية الثالثية التي كانت حصرًا على المستشفيات التخصُّصية في محافظة مسقط.