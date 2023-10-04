«الصحة العالمية» تطلع على المبادرات الصحية فـي قرية بضعة بوادي بني خالد

وادي بني خالد ـ العُمانية: زار أمس وفد من منظَّمة الصحة العالمية بسلطنة عُمان قرية «بضعة» الصحية بولاية وادي بني خالد بمحافظة شمال الشرقية، وذلك ضمن الزيارات التي يقوم بها الوفد لزيارة القرى الصحية بسلطنة عُمان للاطلاع على المبادرات والمشاريع المنفَّذة في المجال الصحي. واطلع الوفد على أهم المشروعات التنموية والمبادرات الصحية التي أُنجزت في القرية، والتقى بعدد من المعنيين لمناقشة سَير تطبيق برنامج مبادرة القرى الصحية مع أفراد المجتمع وأعضاء لجنة تنمية القرية. وتهدف الزيارة إلى تعزيز ورفع الوعي المجتمعي والاستماع إلى آراء أفراد المجتمع فيما يتعلق بأفضل الطرق التي يرونها لدعم المبادرات وتنفيذها بما يتواءم مع البيئة الاجتماعية. ترأس الوفد الدكتور جان يعقوب جبور ممثل منظَّمة الصحة العالمية في سلطنة عُمان، وبحضور سعادة الدكتور حمود بن علي المرشودي والي وادي بني خالد رئيس اللجنة الصحية بالولاية، وعدد من المسؤولين بالمحافظة والمعنيين بوزارة الصحة وأهالي القرية. الجدير بالذكر أنَّ قرية «بضعة» الصحية بولاية وادي بني خالد بمحافظة شمال الشرقية، تُعدُّ أول قرية صحية صديقة للطفولة لإسهامها الكبير والفاعل في تحسين حياة الأطفال ورعايتهم والاهتمام بهم تعليميًّا وصحيًّا واجتماعيًّا، حيث أنشئت القرية الصحية في ديسمبر من عام 2020، بهدف زيادة ونشر وتعزيز الثقافة الصحية لدى الفرد من خلال المجتمع، وتم اختيار قرية «بضعة» إحدى القرى الصحية ضِمن برنامج القرى الصحية على مستوى سلطنة عُمان.

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