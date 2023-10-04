سلطنة عمان تشارك فـي مؤتمر رؤساء أجهزة المباحث والأدلة الجنائية

مسقط ـ «الخليج 365»: شاركت سلطنة عُمان ـ ممثَّلةً بشُرطة عُمان السُّلطانية ـ في المؤتمر العربي التاسع عشر لرؤساء أجهزة المباحث والأدلَّة الجنائية المنعقد خلال الفترة من 3 ـ 4 أكتوبر الجاري بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في الجمهورية التونسية. ناقش المؤتمر العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال دَوْر العمل الجنائي في اكتشاف الجرائم وسُبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات لمكافحة الجريمة. ترأَّس وفد شُرطة عُمان السُّلطانية العميد جمال بن حبيب القريشي مدير عام التحريات والبحث الجنائي.

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