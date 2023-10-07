«أوقاف الداخلية» تحتفل بالمولد النبوي الشريف

نـزوى ـ من سالم بن عبدالله السالمي: نظَّمت إدارة الأوقاف والشؤون الدينية بمحافظة الداخلية ـ ممثَّلةً في قِسم الشؤون الإسلامية ـ احتفالًا بمناسبة المولد النبوي الشريف لعام 1445هـ بنزوى جراند مول. أقيم الحفل بحضور محمد بن أحمد أمبوعلي رئيس قِسم الشؤون الإسلامية بالإدارة، الذي بيَّن خلال حديثه أنَّ الهدف من هذه الاحتفالات التي تقيمها الإدارة هو تذكير واستشعار لجميع المسلمين بأهمِّية مِثل هذه المناسبات الدينية كونها تتعلق بمولد خاتم الأنبياء والمرسلين سيِّدنا محمد (عليه أفضل الصلاة والسلام)، وكذلك تعليم للأطفال بهذه المناسبة حتى تكون لاصقة في عقله وذهنه، وكذلك تعليم غير المسلمين باهتمام الإسلام لمِثل هذه المناسبات كونها تتعلق بمولد شخصية عظيمة وهي سيِّدنا محمد (عليه أفضل الصلاة والسلام). تخلل البرنامج مجموعة من الفقرات المتنوِّعة كقراءة القرآن الكريم وأناشيد المولد، كما تمَّ بثُّ مجموعة من المقاطع المصوّرة لبعض الدروس والعِبر المستفادة من ذكرى المولد النبوي.

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