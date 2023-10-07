عبري ـ من سعيد الغافري:

نظَّمت المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة الظاهرة ملتقى حول برنامج (جلوب) البيئي العالمي لطلبة مدارس الظاهرة وذلك بمدرسة عبري للتعليم الأساسي بحضور زوينة بنت سيف المزروعية المديرة العامَّة للتربية والتعليم بالمحافظة وبمشاركة عددٍ من المؤسَّسات وطالبات المدارس.

ويُعدُّ برنامج (جلوب) البيئي العالمي من أبرز البرامج الطلابية العلمية التعليمية المشتركة على مستوى العالم لارتباطه بالمواد الدراسية والبيئة التي يعيش فيها الطالب، ويتميز بمساهمته في تحقيق أهداف مختلفة تعود بالنفع على الطلبة والمُعلِّمين والمُجتمع، ويهدف البرنامج إلى تحسين مستوى الوعي البيئي والتعلم الذَّاتي لطُرق البحث العلمي، ويتيح للطلبة فهم الحقائق والبيانات المرتبطة بالبيئة. وتُمثِّل البحوث العلمية الطلابية دائمًا الطريقة المنظّمة لاكتشاف حقائق جديدة أو التأكد من حقائق قائمة والعلاقة فيما بينها أو القوانين التي تحكمها بما يُسهم في زيادة المعرفة، والأسلوب المنظّم في جمع المعلومات الموثقة وتدوين الملاحظات والتحليل الموضوعي لتلك المعلومات باتباع أساليب ومناهج علمية محدَّدة بقصد التأكد من صحتها أو تعديلها أو إضافة الجديد لها. كما يُعدُّ ملتقى برنامج (جلوب) البيئي فرصة حقيقية لطلبة محافظة الظاهرة لعرض أعمالهم وأبحاثهم بطريقة إبداعية، والالتقاء بموظفين من الدوائر الحكومية بمحافظة الظاهرة مِثل: إدارة البيئة وبلدية عبري والمديرية العامَّة، وعلاقاتهم واكتساب مهارات متنوِّعة، وسلطنة عُمان بشكلٍ عام ومحافظة الظاهرة بشكلٍ خاص تحصد سنويًّا مراكز متقدمة في مسابقة البحوث الطلابية على المستوى الدولي والإقليمي، فقد حصلت مدرسة أسماء بنت عميس على المركز الأول في البحوث على مستوى إقليم (NENA)، كما حصلت مدرسة سودة أُم المؤمنين ومدرسة عبري ومدرسة أسماء بنت عميس على مستوى الأربع نجوم في التقييم العالمي للبحوث، وهذا يدلُّ على القدرات والكفاءات العالية التي يمتلكها طلبتنا في هذا المجال، وعلى الجهد الذي يبذله منسق البرنامج بمحافظة الظاهرة والمُعلِّمات من حيث المتابعة المستمرة للطلبة وتقديم الدعم لهم من خلال الحلقات التدريبية التي تقدم وتُسهم في تعزيز وتطوير مهارات البحث العلمي لديهم.