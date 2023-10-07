” البحرية السلطانية ” ‏ تنفذ التمرين البحري المشترك (العبور) مع القوات الأميرية القطرية

نفذت البحرية السلطانية العمانية والبحرية الأميرية القطرية فعاليات التمرين البحري المشترك (العبور)، وذلك في منطقة الباطنة البحرية. وقد اشتملت فعاليات التمرين البحري المشترك على عدد من التطبيقات والفرضيات العسكرية وفقًا للخطة الموضوعة للتمرين وبما يحقق الأهداف التدريبية المتوخاة. يأتي تنفيذ هذا التمرين المشترك في إطار الخطة التدريبية للبحرية السلطانية العمانية لإدامة المستويات العالية في الأداء والكفاءة التدريبية والقتالية وضمن البرامج التدريبية السنوية التي يتم تنفيذها مع القوات البحرية بالدول الشقيقة والصديقة.

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