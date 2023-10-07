حصاد الأسبوع

– وزير الخارجية يتسلم نسخا من أوراق اعتماد عدد من السفراء

– سلطنة عمان تعزي سوريا فـي ضحايا هجوم الكلية الحربية بمدينة حمص

– التنمية الاجتماعية تدشن منصة «جود» الرقمية للتبرعات الخيرية

– ختام المؤتمر الدولي الأول لعلوم الطيران والهندسة والتكنولوجيا

شهد الأسبوع الماضي عددًا من الفعاليات والأحداث والمناسبات… حيث تسلَّم معالي السَّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية نسخة من أوراق اعتماد سعادة ديرك لولكه سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية المُعيَّن لدى سلطنة عُمان.

وقد رحَّب معالي السَّيد الوزير بسعادة السفير، متمنيًّا له التوفيق في أداء مهام عمله، وللعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين المزيد من التقدم والنماء.

كما تسلَّم معاليه نسخة من أوراق اعتماد سعادة راؤول هيرنانديز سفير جمهورية الفلبين المُعيَّن لدى سلطنة عُمان.

وقد أعرب معالي السَّيد الوزير عن تمنياته لسعادة السفير بالتوفيق في أداء مهام عمله، ولمزيد من الازدهار في العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

وتسلَّم معالي السَّيد وزير الخارجية نسخة من أوراق اعتماد سعادة الدكتور محمد علي بوغازي سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشَّعبية المُعيَّن لدى سلطنة عُمان.

وقد رحَّب معاليه بسعادة السفير الدكتور، متمنيًا له كلَّ التوفيق في أداء مهام عمله ولمزيد من التقدم والنماء في العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

كما تسلَّم معالي السَّيد وزير الخارجية نسخة من أوراق اعتماد سعادة فاطمة محمد رجب سفيرة جمهورية تنزانيا المتحدة المُعيَّنة لدى سلطنة عُمان.

وقد رحَّب معالي السَّيد الوزير بسعادة السفيرة، متمنيًا لها التوفيق في أداء مهام عملها، ولمزيد من التقدم والنماء في العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

وتسلَّم معالي السَّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية نسخة من أوراق اعتماد سعادة كريستوف فارنو سفير الاتحاد الأوروبي المُعيَّن لدى سلطنة عُمان.

وقد رحَّب معالي السَّيد الوزير بسعادة السفير، متمنيًا له التوفيق في أداء مهام عمله، ولمزيد من التقدم في العلاقات الثنائية بين سلطنة عُمان والاتحاد الأوروبي.

– أعربت سلطنة عُمان عن خالص التعازي وصادق المواساة للجمهورية العربية السورية الشقيقة ولذوي الضحايا في الهجوم الذي استهدف حفل تخريج طلبة الكلِّيَّة الحربية في مدينة حمص، وعن التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

وأكدت في بيان صادر من وزارة الخارجية موقف سلطنة عُمان الثابت في إدانة العنف والإرهاب بكافة أشكاله.

– دشَّنت وزارة التنمية الاجتماعية المنصَّة الرقمية للتبرعات الخيرية (جود)، وذلك بفندق كراون بلازا بمحافظة مسقط.

وتهدف المنصَّة إلى خدمة الجمعيَّات والفرق الخيرية التطوعية في سلطنة عُمان، وتتيح للأفراد والمؤسسات إمكانية التبرُّع إلكترونيًّا عبر قنوات الدفع الآمنة.

– اختتم بمقر الكلِّية العسكرية التقنية المؤتمر الدولي الأول لعلوم الطيران والهندسة والتكنولوجيا، بمشاركة متحدِّثين يُمثِّلون (16) دولة، ناقشوا خلاله عددًا من الأوراق البحثية والتجارب المختلفة المتعلقة بالديناميكا الهوائية، والتقدم في أنظمة إلكترونيات الطيران والتطورات والابتكارات في التقنيات الناشئة.