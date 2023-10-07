جامعة السلطان قابوس تبحث فرص التعاون مع عدد من الجامعات الروسية

مسقط ـ «الخليج 365»:

اختتمت جامعة السُّلطان قابوس ـ ممثَّلةً بمكتب التعاون الدولي ـ مشاركتها في أسبوع الشركاء الدوليين الذي نظَّمته جامعة الاقتصاد العُليا بموسكو والتي تُعدُّ من أقوى الجامعات الروسية الحاصلة على ترتيب (399) في التصنيف العالمي للجامعات (QS).وقد شارك من الجامعة حمود بن محمد القاسمي رئيس قِسم التبادل الطلابي والأكاديمي بمكتب التعاون الدولي. شارك في هذه الفعالية عدد كبير من الجامعات الدولية من 23 دولة من العالم العربي والإفريقي والعالم الأوراسي ودول شرق آسيا. كما ركزت الحلقات وجلسات المناقشة على تعزيز وتوسيع الشراكات بين الجامعات من مختلف البلدان في مختلف المشاريع المشتركة التعليمية والبحثية والثقافية وتبادل الأكاديميين والباحثين والطلبة، كذلك ناقش الملتقى أهمية وسُبل تعاون الأقران بين الجامعات الكبيرة والصغيرة والاستخدام المشترك للمعدَّات والأجهزة والمصادر التعليمية والبحثية، وإطلاق برامج درجات مشتركة.

وعلى هامش هذه المشاركة تمَّ اللقاء مع ممثِّلي عدد من الجامعات المشاركة وتبادل المعلومات ومناقشة سُبل التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. وإلى جانب الحلقات والجلسات النقاشية التي تضمنتها الفعالية، تمَّ تنظيم معرض خاص بفرص التبادل الطلابي في الجامعات المشاركة، وتمَّ دعوة طلبة الجامعات لحضور المعرض للتعرف على فرص التبادل الطلابي والتدريب، وقد شاركت الجامعة بركن خاص في المعرض لتعريف الزوار بها وببرامج التبادل الطلابي والشروط والإجراءات، وأيضًا تمَّ الترويج لبرنامج اللغة العربية للناطقين بغيرها من خلال توزيع بعض المنشورات والمطبوعات الخاصة بالجامعة.

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