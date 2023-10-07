«الساعات الذهبية» تستعرض أعراض وأسباب الجلطات الدماغية

مسقط ـ «الخليج 365»: نظَّمت المديرية العامة لمستشفى خولة ـ ممثَّلةً بدائرة الحوادث والطوارئ ودائرة شؤون التمريض ـ فعالية بعنوان:(الساعات الذهبية)، وذلك برعاية صاحبة السُّمو السَّيدة حجيجة بنت جيفر آل سعيد، بحضور الدكتورة هبة العجمية طبيبة اختصاصية أولى جودة وسلامة مرضى بالمكتب التنفيذي بمستشفى خولة، وعدد من المسؤولين بدائرة الحوادث والطوارئ ودائرة شؤون التمريض بالمستشفى، والمدعوين ومجموعة من أفراد المُجتمع والمقيمين، وذلك بالمُجمَّع التجاري العريمي بوليفارد بولاية السيب. في بداية الفعالية ألقت الدكتورة هبة العجمية طبيبة اختصاصية أولى جودة وسلامة مرضى بالمكتب التنفيذي لمستشفى خولة كلمة قالت فيها: تهدف الفعالية لتوعية وتثقيف أفراد المُجتمع عامَّة عن كلِّ ما يتعلق بالجلطات الدماغية من خلال إقامة معرض توعوي يتكوَّن من عدَّة أركان، يقدِّم كلُّ فريق شرحًا وافيًا عن أعراض وأسباب الجلطات الدماغية، وتوجيه المرضى إلى أقرب مؤسسة صحية لأخذ الإجراء والعلاج المناسب. بعدها قامت صاحبة السُّمو السَّيدة حجيجة بنت جيفر آل سعيد بتكريم المُنظِّمين والجهات الراعية للفعالية والمساهمة في إقامتها. وفي ختام الفعالية قامت صاحبة السُّمو السَّيدة حجيجة بنت جيفر آل سعيد راعية المناسبة، بافتتاح وزيارة المعرض التوعوي الذي صاحب الفعالية.

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