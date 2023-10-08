بتكلفة 6 ملايين ريال .. مشاريع خدمية وتطويرية بالداخلية

نزوى ـ العُمانية: أكد سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري محافظ الداخلية أنَّ المحافظة أوْلَت اهتمامًا بإنشاء الحدائق والمتنزهات وإضفاء لمسات تجميلية على عدد من الولايات وتطوير وصيانة القائم منها، لتكونَ وجهة للعائلات والأطفال واستقطابهم للترفيه والاستمتاع وإقامة مختلف الفعاليات والأنشطة الاجتماعية والثقافية، كما أنَّها ماضية في تنفيذ مزيدٍ من المشروعات وزيادة أعدادها بما يواكب الزيادة في أعداد السكَّان.

وقال سعادته في حديث لوكالة الأنباء العُمانية: بدأنا بافتتاح حديقة منح العامة في يناير من العام الماضي، وكانت مقصدًا لأبناء هذه المحافظة ونسعى إلى طرح مناقصة حديقة نزوى، بالإضافة إلى أنَّ هناك تصاميم جاهزة لحديقة الجبل الأخضر، وحديقة ولاية الحمراء، وتم البدء في تطوير المرحلة الأولى من مشروع واجهة ولاية نزوى بطول 1500 متر، وهناك أيضًا مشروع واجهة الداخلية أو بوليفارد الداخلية، وستبدأ (المرحلة الأولى) منه في العام القادم، وهو مشروع صحي وترفيهي وجَمالي، وافتتحنا حديقة خميلة بولاية بهلا، وتم تعزيز مُكوِّنات حديقة أدم خلال الفترة الماضية.

وتضم محافظة الداخلية 35 حديقة ومتنزهًا في ولاياتها التسع تتجاوز مساحتها الإجمالية مليونًا و353 ألفًا و807 أمتار مربعة، تشمل 7 حدائق ومتنزهات في ولاية نزوى و4 في ولاية بهلا و5 في ولاية أدم و3 بولاية سمائل و5 حدائق ومتنزهات في ولاية منح و3 في ولاية الحمراء، و5 في ولاية الجبل الأخضر و2 في ولاية إزكي وواحدة بولاية بدبد. وتُعدُّ حديقة أدم العامة التي جرى افتتاحها في شهر مارس من العام الجاري، من أكبر حدائق محافظة الداخلية حيث أقيمت على مساحة 250 ألف متر مربع، تليها من حيث المساحة حديقة خميلة العامة بولاية بهلا وتبلغ مساحتها 150 ألف متر مربع، وأصغرها متنزه دوار السوق بولاية منح وتبلغ مساحته 541 مترًا مربعًا.

وأشاد سعادته بجهود القطاع الخاص في محافظة الداخلية لتعزيز التنمية حيث قام بتمويل عدد من مشاريع الحدائق والمتنزهات مثل إنشاء حديقة خميلة العامة بولاية بهلا التي موَّلت إنشاءها شركة تنمية نفط عُمان. ووضح أنَّه حتى نهاية خطَّة التنمية الخمسية الحالية في عام 2025م ستشهد محافظة الداخلية ضِمْن برنامج تنمية المحافظات تدشين عدَّة مشروعات من بينها أربعة مشروعات كبيرة في مجال الترفيه والحدائق بتكلفة تتجاوز 6 ملايين ريال عماني وتشمل بوليفارد الداخلية (المرحلة الأولى) والذي تبلغ تكلفته الإجمالية 5ر5 مليون ريال عماني، وحديقة نزوى بتكلفة حوالي 3 ملايين ريال عماني، ومدخل ولاية نزوى بتكلفة 7ر1 مليون ريال عماني وجارٍ حاليًّا العمل على تنفيذ مرحلته الأولى، وحديقة الجبل الأخضر بمبلغ قدره 500 ألف ريال عماني. وأضاف سعادته أنَّه تمَّت الموافقة على تنفيذ عدَّة مشروعات في العام القادم 2024م من بينها عمل نظام الري لتشجير مدخل ولاية منح، وتطوير وتأهيل الحديقة العامة بمنطقة المعمورة بولاية بهلا، وإنشاء متنزه في مُخطَّط السيح الأحمر، وتأهيل وتطوير متنزه العاقل بولاية إزكي، وتطوير متنزه الحديثة بولاية أدم، وتطوير متنزه هصاص بولاية سمائل.