الأربعاء.. سلطنة عمان تشارك فـي تمرين أمواج المحيط الهندي

مسقط ـ العُمانية: تشارك سلطنة عُمان ـ ممثلة في هيئة الطيران المدني ـ يوم الأربعاء القادم في التمرين الإقليمي أمواج المحيط الهندي لعام 2023م «IOWave23». يشارك في التمرين أيضًا كلٌّ من اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة، وهيئة الدفاع المدني والإسعاف، ووزارة الإعلام، وشُرطة عُمان السُّلطانية. ويهدف التمرين إلى تقييم وتحسين فاعلية نظام الإنذار المبكر من مخاطر أمواج تسونامي في المحيط الهندي، من خلال المراكز الإقليمية والمراكز الوطنية، والتحقق من صحة نشر المراكز الإقليمية TSPs لنشرات تسونامي إلى المركز والتحقق من تلقِّي المركز لتلك النشرات، والتأكد من أنَّ الإجراءات المعمول بها تضمن وصول التحذيرات من تسونامي إلى جميع أفراد المجتمع، بما في ذلك ذوي الإعاقة وكبار السن والشباب. يذكر أنَّ هذا التمرين يُنفَّذ مرَّة كلَّ سنتين وتشارك فيه جميع الدول المطلة على المحيط الهندي، وتتولى تفعيله 3 مراكز إقليمية هي (إندونيسيا والهند وأستراليا).

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