وزير الخارجية يستقبل سفير دولة قطر

مسقط ـ العُمانية: استقبل معالي السَّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية أمس سعادة الشيخ جاسم بن عبدالرحمن آل ثاني سفير دولة قطر المعتمد لدى سلطنة عُمان، وذلك لتوديعه بمناسبة انتهاء مهام عمله. وقد أعرب معاليه عن تقديره لجهود سعادة السفير في تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، وتمنياته له بالتوفيق والنجاح.

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