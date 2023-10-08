بدء فعاليات الأسبوع العلمي الرابع بالكلية العسكرية التقنية

مسقط ـ العُمانية: بدأت أمس فعاليات الأسبوع العلمي الرابع بالكُلِّيَّة العسكرية التقنية، برعاية اللواء الركن حامد بن أحمد سكرون رئيس أكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية، الذي تستمر فعالياته حتى الثاني عشر من الشهر الجاري. بدأ حفل الافتتاح بكلمة لمساعد العميد للشؤون الأكاديمية، استعرض فيها جهود الكُلِّيَّة العسكرية التقنية ورسالتها التي تهدف لإيجاد بيئة علمية داعمة للابتكار، وإثراء قدرات الطلاب في الجانب المعرفي، إلى جانب الدَّوْر المُهمِّ الذي يُشكِّله الأسبوع العلمي لاكتشاف المواهب والخبرات العلمية والذي أتى هذا العام بشعار (التنمية المستدامة).

وتم عرض مادة مرئية تتناول مراحل الأنشطة والفعاليات التي أقامتها الكُلِّيَّة العسكرية التقنية خلال الفترة الماضية، كما قدَّم رئيس اللجنة العلمية إيجازًا أوضح خلاله الأنشطة العلمية والبحثية والفعاليات والأنشطة المختلفة التي سيشملها الأسبوع العلمي الرابع.

وتجوَّل راعي المناسبة والحضور في المعرض المصاحب للأسبوع العلمي الرابع الذي تضمَّن العديد من المشاريع العلمية والمعدَّات والأجهزة والآليات المختلفة ذات العلاقة بالتدريب الأكاديمي التخصصي، واستمع إلى شرح وافٍ عن جميع الابتكارات والقدرات العلمية التي يتمتع بها منتسبو الكُلِّيَّة العسكرية التقنية والجهات المشاركة ذات العلاقة. حضر فعاليات الأسبوع العلمي الرابع عدد من كبار الضباط بقوَّات السُّلطان المسلَّحة، وعدد من أعضاء الهيئة الأكاديمية بالكُلِّيَّة، وجمع من المدعوِّين من المؤسسات الحكومية والخاصة.